Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями общественных и международных организаций по реализации государственной политики по противодействию и предотвращению домашнего насилия подписал указ «О неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защиты прав лиц, пострадавших от такого насилия». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Проект указа, который сейчас лежит передо мной, направленный на системное развитие сети реагирования на насилие. Он воплощает базовые принципы защиты прав и интересов пострадавших. Я в вашем присутствии хочу подписать этот указ», - сказал президент.

Он отметил, что этот документ – результат совместной работы Офиса президента Украины, правительства, общественных организаций и международных экспертов.

По словам Зеленского, в условиях пандемии COVІD-19 за первые шесть месяцев 2020 полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем в предыдущем полугодии.

Глава государства акцентировал внимание на важности повышения уровня доверия людей к службам, призванным помогать в таких случаях.

«Человек должен быть уверен, что ему действительно помогут, а не создадут новые проблемы», - подчеркнул Зеленский.

Домашнее насилие в Украине уже криминализированно, но необходимо разработать механизмы реализации принятого законодательства и создать систему доступных услуг для пострадавших в регионах Украины.

Зеленский сказал, что подписанный указ – это базовая фундаментальная карта, и отметил личную ответственность за ее выполнение премьер-министра Украины, правительства, а также власти на местах – всех председателей областных государственных администраций, руководителей ОТГ, областных, поселковых советов и т.п.

Президент также обратился к председателю правительства Денису Шмыгалю с задачей в кратчайшие сроки разработать новый проект национальной стратегии в области прав человека.

Первая леди Елена Зеленская отметила важность подписания указа и поблагодарила за это главу государства.

«Это решительный и очень важный шаг в борьбе против домашнего насилия в Украине», - сказала она.

Супруга президента напомнила о важном событии, которое произошло недавно, - Украина официально стала полноправной участницей международного «Партнерства Биарриц».

«Отныне Украина взяла на себя обязательства, и мы будем отвечать за их выполнение перед нашими международными партнерами. В частности за то, как мы противодействуем бытовому и гендерно обусловленному насилию. Мне кажется, что этот указ - один из важных шагов для достижения этой цели», - отметила Зеленская.

По ее убеждению, в Украине должна появиться действенная система реагирования на случаи домашнего насилия, в частности необходимо увеличение количества приютов для пострадавших от таких преступлений.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который выступал модератором встречи, отметил, что ОП будет держать под контролем выполнение подписанного указа.

«Я очень хорошо помню нашу встречу в мае, когда мы впервые обсуждали разработанный общественностью проект указа по существу. Именно с вами мы проговаривали все предложения, отработали это с юристами. Я очень рад, что в сжатые сроки нам удалось выполнить все, что мы обещали», - отметил он.