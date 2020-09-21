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За прошедшие сутки, 20 сентября, на участках ответственности наших бригад задокументировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Новоалександровка. Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли.

На всех участках линии разграничения наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 21 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения договоренностей. Так, вблизи Марьинки враг совершил выстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия, а также три выстрел из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Боевых потерь среди личного состава в результате вражеских выстрелов нет. Во всех остальных районах ответственности Объединенных сил наблюдается тишина. Украинские воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
ForUm

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