также в разделеМир
ЕС не поддержал США по санкциям против Ирана 5
Ядовитые письма для Трампа были отправлены из Канады 8
Китай готовит запуск зонда на Луну 9
Президент Азербайджана: Армения готовится к новой большой войне 31
Центр Минска перекрыт, к площадям стягивают спецтехнику 17
Трамп: США создали оружие, из-за которого завидуют Россия и Китай 53
Создатель «Новичка» извинился перед Навальным 55
Мощнейший циклон накрыл Грецию: есть первые жертвы 15
Женский марш в Минске закончился сотнями задержанных 30
CNN: Трампа пытались отравить 19
Польша обновила рекорд по коронавирусу 19
Турция вызвала посла Греции из-за жесткого заголовка в местной газете 22
Путин заявил о наличии у России самого совершенного оружия 39
Навальный опубликовал новое фото из больницы 41
США усиливают военное присутствие в Сирии 127
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси 43
Умерла старейший член Верховного суда США Рут Гинзбург 52
Джонсон заявил о второй волне коронавируса в Великобритании 12

В Афганистане 12 мирных жителей были убиты в результате двойного авиаудара на базе «Талибана» в северо-восточной провинции Кундуз. Еще 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

В министерстве обороны Афганистана в Кабуле ранее заявили, что в результате ударов погибли более 40 боевиков «Талибана». Там не подтверждали никаких жертв среди гражданского населения. Расследование инцидента начнется когда воюющие стороны проведут мирные переговоры.

«Первый удар был нанесен по базе «Талибана», но второй привел к жертвам среди гражданского населения, поскольку они собрались на месте взрыва», - сказала член парламента Фатима Азиз, что представляет Кундуз.

Она также добавила, что в районе Ханабад провинции Кундуз погибли 11 гражданских лиц и пять человек пропали без вести.

По словам еще одного свидетеля, в результате авиаударов погибли 12 мирных жителей, в том числе дети, и 18 человек получили ранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги