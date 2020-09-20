В Харьковском городском совете не рассматривают версию о намеренном заражении мэра города Геннадия Кернеса коронавирусом. Они считают это фейком политических оппонентов, сообщается на сайте горсовета.

«Политические оппоненты городского головы продолжают распространять фейки. Последним из них стала информация о том, что, мол, в команде Геннадия Кернеса уверены в том, что его специально заразили коронавирусом, а причастны к этому заражению глава Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел Украины. Харьковский городской совет официально заявляет — такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают», — сказано в заявлении.

Сторонники Кернеса считают такую информацию неумелой попыткой обострить политическое противостояние в Харькове.

«Харьковский городской совет официально заявляет — такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают лишь как неумелую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власти. Эта попытка не удалась», — сообщают у Кернеса.

Отмечается, что причиной заражения Кернеса могло быть то, что он, несмотря на карантин, не менял график работы и продолжал взаимодействовать с большим количеством людей.

«Неудивительно, что при таком колоссальном количестве контактов он мог заразиться коронавирусом, и спекулировать на этом заболевании, унесшим десятки тысяч жизней во всем мире, разрушившим привычный уклад жизни всего человечества, — низко и подло», — говорит горсовет.

Кроме того, в горсовете опровергли информацию о том, что Кернес в коме.

Его состояние не вызывает у врачей опасений за его жизнь.

На данный момент он находится в немецкой клинике Шарите.

Как ранее сообщал ForUm, харьковский городской голова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.