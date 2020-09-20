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С начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала 43 уголовных производства.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 25 из них связаны с нарушением избирательного законодательства, 18 — с избирательным процессом.

Всего в Нацполиции зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Также составлены шесть протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года. В этом году они состоятся в условиях пандемии коронавируса.

5 сентября стартовала предвыборная кампания. 15 сентября начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского глав.

Напомним, 15 сентября в Украине стартовал процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы. 
ForUm

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