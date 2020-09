В результате мощного циклона Янос, который накрыл Грецию, двое человек погибли и трое пропали без вести. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

Янос привел к выпадению огромного количества осадков. Во многих районах затоплены дороги, повалены деревья, нарушено электроснабжение.

Так, жертвами стихии стали 63-летний животновод, тело которого нашли в поле, и пожилая женщина, утонувшая в собственном доме.

Среди пропавших без вести 40-летняя женщина, которую унесло на машине мощным потоком воды, девушка и 35-летний мужчина.

Watch: Two people are dead as a rare storm, known as a #Medicane (Mediterranean hurricane), pounds central #Greece, flooding streets and homes, the authorities say.https://t.co/OxVSGgxBjD pic.twitter.com/byMFuNABgm