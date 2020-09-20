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В результате мощного циклона Янос, который накрыл Грецию, двое человек погибли и трое пропали без вести. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

Янос привел к выпадению огромного количества осадков. Во многих районах затоплены дороги, повалены деревья, нарушено электроснабжение.

Так, жертвами стихии стали 63-летний животновод, тело которого нашли в поле, и пожилая женщина, утонувшая в собственном доме.

Среди пропавших без вести 40-летняя женщина, которую унесло на машине мощным потоком воды, девушка и 35-летний мужчина.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал всех сохранять бдительность, сообщила пресс-служба главы правительства.

«Сейчас важна защита жизней. Все пострадавшие районы получат немедленную поддержку», - отметил премьер.
ForUm

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