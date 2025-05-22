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Уряд запровадив цілодобовий нагляд за митниками

Уряд запровадив цілодобовий нагляд за митниками

21 травня 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив Порядок використання портативних відеореєстраторів (бодікамер) працівниками Державної митної служби України. Таке рішення спрямоване на зменшення корупційних ризиків, підвищення прозорості митних процедур та ефективність контролю на кордоні.

Відтепер камери будуть обов’язковим елементом екіпірування митників у пунктах пропуску, оснащених відповідною технікою. Відеозапис вестиметься безперервно протягом усього періоду виконання службових обов’язків. Громадян попереджатимуть про зйомку — через таблички або усно (за відсутності знаків).

Камери кріпитимуться на формений одяг і не можуть бути самовільно вимкнені чи втручані в роботу.

Довідка: Впровадженню бодікамер на всій митниці передував успішний пілотний проєкт, реалізований у 2023–2024 роках на пункті пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці за підтримки Консультативної місії ЄС. В результаті знизилась кількість скарг та конфліктних ситуацій,  підвищилась дисципліна серед персоналу.

Теги:

митникивідеоконтроль на митниці
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