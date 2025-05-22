Сенатор Грем готує 500% тарифну відплату за маніпуляції РФ

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем зробив жорстку заяву щодо ініціативи Росії про можливий меморандум щодо припинення вогню в Україні. За його словами, якщо ця пропозиція не буде щирим сигналом до миру, США мають відповісти надзвичайно жорсткими економічними заходами.

«Якщо меморандум, запропонований Росією, не покаже реальної готовності припинити війну, я винесу на голосування законопроєкт про введення 500% тарифів на російські товари, — заявив сенатор у коментарі журналістам.

«Путін розуміє тільки силу. Ми не дамо себе обдурити “фасадом миру”, якщо це лише стратегічна пауза для перегрупування», — додав він.

Законодавча ініціатива передбачає:

- П’ятиразове підвищення мит на весь імпорт із Росії, включаючи нафту, добрива, метали, хімікати тощо.

- Повну економічну ізоляцію РФ на американському ринку.

- Встановлення тарифів як інструменту тиску, а не лише санкцій.

Законопроєкт має попередню підтримку частини республіканців і демократів у Сенаті, особливо після заяв Кремля про необхідність «нової влади» в Україні для підписання миру.