Зеленський обговорив формати переговорів з Росією з генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели переговори, під час яких обговорили можливі формати переговорів з Росією щодо припинення вогню.
Зеленський поінформував Рютте про нещодавні контакти з міжнародними партнерами та підготовку до продовження переговорного процесу з Росією.
"Володимир Зеленський і Марк Рютте також обговорили санкції, які зможуть справді вплинути на Росію.
Крім того, сторони обговорили взаємодію в рамках НАТО та підготовку до майбутніх зустрічей.