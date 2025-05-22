Зеленський обговорив формати переговорів з Росією з генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели переговори, під час яких обговорили можливі формати переговорів з Росією щодо припинення вогню. Про це повідомила пресслужба українського лідера.

Зеленський поінформував Рютте про нещодавні контакти з міжнародними партнерами та підготовку до продовження переговорного процесу з Росією. Він також розповів про формати та майданчики, які розглядаються для проведення потенційної зустрічі.

"Володимир Зеленський і Марк Рютте також обговорили санкції, які зможуть справді вплинути на Росію. {C} Вони відзначили схвалення 17-го пакета санкцій ЄС і запровадження санкційних рішень Великою Британією. Важливо, щоб у такій координації напрацьовувались і всі наступні санкційні кроки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони обговорили взаємодію в рамках НАТО та підготовку до майбутніх зустрічей. Зеленський та Рютте домовилися підтримувати постійний контакт.