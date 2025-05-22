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Культура

На Каннському кінофестивалі презентують трейлер українського анімаційного фільму

На Каннському кінофестивалі презентують трейлер українського анімаційного фільму

13-хвилинна стрічка «Моя бабуся - парашутистка» поєднує в собі елементи драми, історичного, політичного та феміністичного кіно. Як повідомляє сайт Українського державного агентства з питань кіно, фільм розповідає зворушливу історію комунікації між поколіннями: у Таджикистані 1960-х років парашутистка Альфія отримує несподіваний дзвінок від своєї онуки з України 2022 року. Цей зв'язок крізь час і простір стає початком подорожі через травму, пам’ять та ідентичність.

«В основі мого фільму лежить дослідження життя моєї бабусі, прогресивної жінки з Центральної Азії, та ширше — розвитку фемінізму в регіоні. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке безпосередньо вплинуло на моє рідне місто Харків та мою родину, ця історія набула глибшого політичного підтексту», - зазначила режисерка Поліна Піддубна під час презентації.

Стрічка торкається важливих тем колоніальної спадщини та деколонізації поглядів, розкриваючи історії культур і етнічних груп, які тривалий час зазнавали утисків, прагне надати голос маргіналізованим наративам і сприяти їхній культурній видимості на міжнародній арені. Вона створена мовами, що відображають багатонаціональне підґрунтя історії: українською, башкірською, таджицькою, російською та татарською.

Відбір стрічки до престижної конкурсної програми La Cinef є значним досягненням для українського кіномистецтва, особливо в період війни, й підкреслює важливість культурної дипломатії та присутності України на міжнародних кінофестивалях.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

Каннський кінофестивальукраїнська стрічка
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