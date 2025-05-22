Кінець епохи USAID: чи впорається Америка з глобальними кризами

Уряд Сполучених Штатів вирішив остаточно ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) — одну з ключових інституцій, яка протягом десятиліть відповідала за розподіл гуманітарної, економічної та технічної допомоги країнам світу.

За даними ЗМІ, функції USAID буде передано до Державного департаменту США, зокрема до підрозділу, який займається питаннями біженців та міграційної політики. Саме він тепер координуватиме міжнародні програми допомоги, реагуватиме на гуманітарні катастрофи й затверджуватиме підтримку для країн-партнерів. Це уніфікує підходи, проте може знизити гнучкість і ефективність, якою славився USAID.

Розпуск агентства викликав тривалі дебати в Конгресі, адже USAID вважалася не лише інструментом зовнішньої політики США, а й важелем м’якої сили у протистоянні з Росією та Китаєм.

Багато американських аналітиків та колишніх дипломатів висловлюють скепсис щодо такої реорганізації. За їхніми словами, це може призвести до сповільнення реакцій на кризи та втрати експертного потенціалу.

Особливо критичною є ситуація для країн, які отримують допомогу під час військових конфліктів або екологічних лих.