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Війна

Кремль анонсував візит Путіна на окуповані території

Кремль анонсував візит Путіна на окуповані території

Речник Кремля, Дмитро Пєсков, заявив, що президент Росії Володимир Путін планує відвідати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. За словами Пєскова, такі плани існують і будуть реалізовані з часом.

"Такі плани є постійно, з часом вони будуть здійснені. Ми будемо також вас інформувати", - заявив Пєсков.

Він також додав, що Кремль вважає Донецьку та Луганську області "російськими регіонами", наголосивши, що Путін "активно відвідує російські регіони, і в даному випадку і Донецька республіка, і Луганська республіка не є винятком".

Заява Пєскова пролунала на тлі триваючої російської агресії проти України та міжнародного засудження окупації українських територій.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Луганськокуповані територіїКремльпутін
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