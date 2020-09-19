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Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Греции Майкла-Христоса Диамессиса из-за инцидента с греческой газетой, опубликовавшей на первой полосе прямое оскорбление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Hürriyet.

Речь идет об издании Демократия, которое разместило статью с заголовком на турецком языке Siktir git, Mr. Erdogan («Пошел на**й, господин Эрдоган»).

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что дал жесткий ответ греческому послу из-за этого инцидента и подчеркнул, что свобода прессы не должна означать свободу оскорблений.

Подобный заголовок осудили и в греческом МИД.

Греческая газета Демократия — ежедневный таблоид правоцентристского направления. Дневной тираж составляет от 8 до 12 тысяч экземпляров.
ForUm

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