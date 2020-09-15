Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией нет «отношений» после незаконной аннексией РФ Крыма и начала войны на Донбассе. Об этом он сказал, отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам встречи с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, какие отношения сложились у него с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский отметил: «К сожалению, мы потеряли значение этого слова. Потеряли после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке страны».

Он констатировал, что ранее между Украиной и Россией были прекрасные дружеские отношения, но не сегодня, когда из-за боевых действий погибло около 14 тысяч человек, а Донбасс и Крым оккупированы.

«Но хочу сказать откровенно: мы начали говорить», - добавил президент Украины.

По его словам, начало этого диалога уже дало результат – установление режима тишины на Донбассе, почти полное отсутствие боевых потерь.

«И мы все же смогли вернуть 140 пленных домой. Я считаю, что это и есть начало диалога. А об отношениях, мне кажется, нам еще очень рано говорить», - резюмировал Зеленский.