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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 3995 об изменениях в Избирательный кодекс. В нем говорится об исключении справки о наличии или отсутствии судимости из перечня обязательных документов, которые должны подавать при регистрации кандидата в депутаты на местных выборах.

Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованной на сайте Верховной Рады. В ней отмечается, что Зеленский подписал его в пятницу, 18 сентября.

Согласно документу, отменяется пункт 9 части первой статьи 222 раздела XXXVII Избирательного кодекса. Он включает требование о предоставлении справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.

Так, все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и будут указывать об этом сведения только в автобиографии.

По словам авторов законопроекта и нардепов фракции Голос Романа Лозинского и Владимира Цабаля, наличие этого пункта "могло существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах».

Также они отмечают, что справку о несудимости не нужно подавать участникам местных выборов в территориальных общинах с населением до 10 тысяч человек (село, поселок, горсовет). Поэтому требование о предоставлении такой справки другим участникам выборов депутаты считают «несправедливым».

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Украине стартовал процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы. 
ForUm

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