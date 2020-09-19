также в разделеОбщество
За прошедшие сутки в Украине антирекорд по количеству госпитализированных от COVID-19 4
В Украине за сутки подтвердили более 3 тысяч новых случаев COVID-19 23
В Украине ожидается резкое похолодание 28
18 сентября. Картина дня 23
Порядок во время местных выборов будут охранять 136 тысяч правоохранителей 10
Шмыгаль: Украина готова к отопительному сезону на 90% 10
Степанов: Решение по «красным» зонам примут в понедельник 11
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха 83
Зеленский: Политическая агитация влияет на рост числа больных COVID-19 8
Киевлянин подал в суд на Кабмин, требуя обеспечить его масками 13
Бывшего чиновника ГПУ разоблачили на 1,8 млн злоупотреблений 9
Еще один нардеп заболел COVID-19 13
В Украине обновили деление на карантинные зоны 108
KyivNotKiev: Википедия сменила написание столицы Украины 17
Минприроды: К 2050 году в Черном море будет больше пластика, чем рыбы 12
В Украине за месяц – почти тысяча новых случаев туберкулеза 11
В Польше разоблачили подпольную табачную фабрику, арестованы 12 украинцев 13
Резников: Безопасная реинтеграция Донбасса будет длиться 25 лет 10

В Черновцах с понедельника, 21 сентября, возобновят работу школ и детских садов. Город перешел из красной в оранжевую карантинную зону.

Об этом сообщил секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан.

«С понедельника наши дети пойдут в школы и детсады. Дал поручение управлению образования организовать все необходимые меры для полноценного начала учебного процесса. Особенно это касается питания и соблюдения всех санитарных норм. В Киеве нас услышали», — заявил он.

Напомним, что Черновцы с 21 сентября больше не будут входить в красную зону карантина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги