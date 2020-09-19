В Черновцах с понедельника, 21 сентября, возобновят работу школ и детских садов. Город перешел из красной в оранжевую карантинную зону.

Об этом сообщил секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан.

«С понедельника наши дети пойдут в школы и детсады. Дал поручение управлению образования организовать все необходимые меры для полноценного начала учебного процесса. Особенно это касается питания и соблюдения всех санитарных норм. В Киеве нас услышали», — заявил он.

Напомним, что Черновцы с 21 сентября больше не будут входить в красную зону карантина.