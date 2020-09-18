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Национальный банк Украины на текущей неделе - с 14 по 18 сентября - потратил на поддержку гривни на межбанковском валютном рынке 71 миллион долларов из резервов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные НБУ.

В этот период регулятор не покупал валюту. При этом с начала года объем покупки Нацбанком валюты превышает объем ее продажи на 1,147 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины на понедельник, 21 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,17 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

 
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