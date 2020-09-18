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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску жителя столицы к Кабинету Министров Украины.

Как сообщила пресс-служба суда, истец считает незаконными действия правительства относительно необеспечения его медицинскими масками в период карантина и просит суд это признать.

В обоснование своих требований он указал на противоправный отказ в предоставлении ему медицинских масок, поскольку считает, что льготные категории граждан на время введенного карантина должны обеспечиваться лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения бесплатно.

ОАСК постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 30 октября 2020 года.
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