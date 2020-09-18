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В Великопольском воеводстве Польши Центральное следственное бюро полиции РП выявило нелегальную фабрику по производству сигарет. В результате операции задержаны 16 человек, в том числе 12 граждан Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Центральное следственное бюро полиции Польши (CBSP).

Всего на нелегальной фабрике обнаружены 5,8 млн штук сигарет, около 1,7 млн тонн табачной смеси и несколько поддонов с полупродуктами. Стоимость задержанного товара составляет 6,5 млн злотых (1,7 млн долл.).

Изъяты также 1 млн злотых (270 тыс. долл.) наличными, 3 автомобиля.

Всего задержаны 16 человек, среди которых 12 граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике. Всех задержанных арестовали на три месяца.
ForUm

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