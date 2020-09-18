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Накануне местных выборов наблюдается активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных «конференций», «круглых столов», «международных форумов», «крестных ходов» и т.д., - отметил он, комментируя основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, которые должны состояться 25 октября 2020. - Цель таких мероприятий - продвижение идей так называемого «русского мира», оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды».

«Подобная многолетняя деятельность спецслужб Российской Федерации в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможными временную оккупацию Крымского полуострова и части территории Донецкой и Луганской областей», - отметил секретарь СНБО Украины.

«Организаторам различных «мирных форумов» хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации», - подчеркнул Данилов.
ForUm

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