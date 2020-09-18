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Киевская городская местная организация политической партии «УДАР Виталия Кличко» выдвинула лидера партии Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева. Такое решение было принято на собрании городской организации политической силы, проходящем в столице.

Также на собрании выдвинут кандидатов в депутаты Киевского городского совета по списку партии и списками в мажоритарных округах столицы.

5 июня «Европейская солидарность» заявляла, что хочет выдвинуть кандидатуру Виталия Кличко на выборах в Киеве, тогда действующий мэр отказался, заявив, что поведет команду «УДАР» на местных выборах, в частности в Киевсовет.
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