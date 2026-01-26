Удар по Києво-Печерській лаврі став вироком мітам про духовність агресора

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявила, що пошкодження об’єктів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" зруйнувало будь-які ілюзії щодо «культури» та «духовности» держави-агресора.

У відомстві наголосили, що йдеться не лише про матеріальні руйнування. За їхніми словами, це удар по історичній пам’яті, вірі та культурній спадщині, яка формувала українську ідентичність століттями. Києво-Печерська лавра є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, сакральним місцем для мільйонів людей і символом духовної та культурної тяглости України.

У Держетнополітики підкреслили, що Лавра пережила численні навали, зміни імперій і тоталітарні режими, тож переживе і нинішню російську агресію. Водночас сам факт удару там назвали свідченням повної зневаги агресора до культурних і духовних цінностей.

У службі зазначили, що Україна щодня платить високу ціну за право бути собою. Масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, міста, лікарні та святині вони розцінили як свідому війну тотального руйнування, у якій під обстрілами опиняються й об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО. За їхньою оцінкою, для режиму держави-агресора не існує ані сакрального, ані культурного, ані недоторканного.

У ніч проти 24 січня 2026 року об’єкти заповідника Києво Печерська лавра зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ. Постраждали корпус №66, де розташований вхід до комплексу Дальніх печер, а також корпус №67 — Аннозачатіївська церква. Вибухова хвиля вибила частину вікон і дверей, у багатьох місцях пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення.

За даними Сил оборони України, у ніч проти 24 січня було знешкоджено 15 ракет і 357 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання двох ракет і 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 12 локаціях.