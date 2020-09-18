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За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 291 больного коронавирусом, сообщил мэр Виталий Кличко.

Восемь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 304 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 740.

В больницы столицы попали 57 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 141 человек. Всего коронавирус преодолели 5742 жителя Киева.

Напомним, по состоянию на утро 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавируса, 3228 – за последние сутки.

 
ForUm

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