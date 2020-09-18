Бывший журналист программы «ТСН.Тиждень» канала «1 + 1» Алексей Бобровников, который проводил расследование о контрабанде и серии убийств в «серой зоне» Донбасса, получил политическое убежище в Германии. Об этом он сообщил «Детектор медиа».

Бобровников попросил политическое убежище в конце мая 2020 года, после чего 7 августа и 7 сентября его допросили. Решение о предоставлении убежища журналисту приняли 7 сентября, а 11 сентября оно вступило в силу. «Мне пришло окончательное сообщение о присвоении мне статуса человека, находящегося под защитой немецкой власти; сообщения, назвал принятое решение «неоспоримым», - рассказал он.

Журналист сказал, что продолжит требовать от украинской власти расследовать серию убийств, которые началась 2 сентября 2015 в Луганской области. «Я ждал несколько лет, все еще надеясь на правосудие в Украине. Давая новые и новые свидетельства о серии убийств, к которым причастны военнослужащие 92 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и их заместители в украинских спецслужбах», - сказал Бобровников.

За это время его как свидетеля допросили Служба безопасности Украины, военная прокуратура в составе Генеральной прокуратуры, прокуратура сил АТО, а в 2020 году Государственное бюро расследований.

«Наша группа расследований #galuschenkoleaks приняла титанические усилия по расследованию дела об убийстве моего информатора на фронте Андрея Галущенко, но они не дали главного практического результата: преступники по-прежнему на свободе», - добавил журналист.

Бобровников в 2017 году заявил, что выехал из Украины из-за угроз, связанных с его журналистским расследованием. Он уехал в Германию.

Напомним, Бобровников работал над циклом журналистских расследований, посвященных контрабанде и нелегальной и полулегальной торговле в так называемой «серой зоне» Донбасса. Журналист рассказывал, что в целом публично и эффективно занимались расследованием вопросов контрабанды через ОРЛО – он, Юлия Полухина, волонтер Андрей Галущенко и младший сержант полицейского батальона «Киев-2» Дмитрий Цветков, свидетель контрабанды и убийств в «серой зоне» Донбасса, который выехал из Украины.

Галущенко убили 2 сентября 2015 на контролируемой украинским правительством части Луганской области после угроз в его адрес со стороны украинских военных. После этого Бобровников начал расследовать обстоятельства убийства волонтера и гибель нескольких других лиц.

Он заявил, что ряд украинских и не только СМИ отказались публиковать материалы расследования по делу об убийстве Галущенко. По данным Бобровникова, к организации убийства Галущенко причастны украинские военные. Впоследствии его журналистский архив изъяли на границе люди, которые представились работниками спецслужб, но отказались предоставить документы, на основании которых были изъяты личные вещи.

За цикл репортажей «Серая зона» о контрабанде и убийстве волонтера Галущенко Алексей Бобровников победил в конкурсе «Честь профессии 2016» в номинации «Лучшее представление сложной темы».