Окружной административный суд Киева открыл производство по иску телеканала «Прямой» об обжаловании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой выездной проверки.

Как сообщает пресс-служба суда, в частности, речь идет об обжаловании истцом решения Нацсовета от 9 апреля 2020 №519, которое, по его мнению, было принято с нарушением законодательства. Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства.

Напомним, в производстве Окружного административного суда города Киева уже находятся дела по искам «Прямого» об обжаловании решения Нацсовета от 9 января 2020 о внеплановой проверке и решения Нацсовета от 3 сентября 2020 об аннулировании лицензии «Прямой FM» в шести городах Украины. Рассмотрение дел происходит в упрощенном производстве без вызова сторон.