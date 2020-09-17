За последнее время есть информация о нескольких примерах, когда власть на местах препятствует работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивный вред. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Радиофобия - не шутка: она все чаще становится помехой развития мобильной связи в Украине. И речь идет не только об ожидаемом 5G, но и о 4G, который уже стал привычным для жителей больших городов и на который очень ждут в сельской местности. Один из них - город Бровары под Киевом, где управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы. Притом, что дети достаточно активно пользуются мобильным интернетом, переписываясь с родными в мессенджерах течение дня», – говорится в сообщении

Также отмечается, что сейчас установлению базовой станции препятствует руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. Речь идет о Ивано-Франковской городскую клиническую больницу.

По причинам радиофобии лишает качественной мобильной связи своих пациентов и Центральная районная больница Киево-Святошинского района.

Несколько случаев в Мариуполе - установлению базовых станций препятствует Городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП «Мариупольтеплосеть».

«Такие действия должностных лиц не являются заботой о гражданах. Напротив, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов. Без качественной мобильной связи в нелегкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться до врача, принять участие в видеоконференции или получить задание для обучения», – отметил в Минцифры.

Министерство подчеркивает, что базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке.

К тому же в Украине существует специальный орган, который контролирует использование радиочастот - Украинский государственный центр радиочастот. Одна из его задач - регулярно проверять соблюдение правил работы базовыми станциями.

В Минцифры также напомнили, что солнечное излучение может быть вреднее излучения базовых станций мобильной связи.