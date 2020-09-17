В Украине будет проведена ревизия ключевых преступлений против журналистов, совершенных за последние годы.

Об этом сказал секретарь Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Вадим Миский во время онлайн-обсуждения «Безопасность журналистов в Украине: существующие вызовы и пути их преодоления», передает Укринформ.

«На последнем заседании Совета при президенте мы пришли к заключению, что нужен какой-то новый импульс в расследованиях резонансных преступлений, и доведение этих дел до приговоров. Мы пришли к пониманию с Нацполицией, что будет проведен аудит, ревизия ключевых по меньшей мере десяти преступлений против журналистов, которые были совершены за последние годы», - сказал Миский.

Он отметил, что в Украине практически нет прецедентов наказания за резонансные преступления против работников медиа, и это очень сильно влияет и на общее восприятие безопасности журналистской профессии, порождает самоцензуру, и в целом на уровень свободы слова, на то, как Украину воспринимают за рубежом.

«Общество и журналисты очень мало проинформированы о ходе расследований преступлений против журналистов. Следственные органы и прокуратура должны активно информирвать журналистское сообщество», - подчеркнул Миский.

Он добавил, что в регионах, где были совершены резонансные дела против журналистов, организуют публичные отчетности органов полиции.