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Реставрация столичного моста имени Патона продлится пять лет - до 2025 года, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Мост имени Е. О. Патона реставрируют и увеличат его пропускную способность. Осуществить реставрацию должны до 31 декабря 2025 года», - говорится в сообщении.

Заказчиком работ определена коммунальная корпорация «Киевавтодор», которой поручено получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектную и подрядную строительную организации, обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждение, позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.
ForUm

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