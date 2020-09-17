Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от «Слуги народа» Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Об этом в Telegram сообщил член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники.

«Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ», – говорится в сообщении.



Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу. В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктов.

Бюро призвало генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение нардепу. Однако она заявила, что оснований для объявления о подозрении Юрченко пока недостаточно.

На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура заявил, что Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции «Слуга народа».