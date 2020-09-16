Малоизвестный широкому кругу Юрий Федоренко, который являлся участником бандформирования в строительной сфере времен Горовых и Гонзыка, идет в депутаты горсовета в Киеве. От «Слуги Народа», сообщает From-ua.

Редколлегия нашего издания уже занималась разработкой братьев Горовых и их схематоза в ГАСИ поэтому, когда мы увидели в составе возможных кандидатов в депутаты горсовета столицы Федоренко, порядком удивились. И вот почему.

О братьях Горовых не слышал уже, наверное, только ленивый. Это те самые «славные ребята», которые, по многим источникам в СМИ, были "смотрящими" за ГАСИ и Госгеокадастром при премьер-министре Владимире Гройсмане.

Это те самые Горовые, которые разработали всем известную схему «5 долларов за квадрат», без уплаты которых ни один объект не принимался и не вводился в эксплуатацию. В этой схеме участвовал и наш Федоренко, который, по своей сути, был «кассиром» и передатчиком полученного нала наверх.

Как утверждает один из бывших сотрудников ГАСИ Аркадий Н. (фамилию убедительно просил не указывать), Федоренко был вхож и часто появлялся в здании ГАСИ, и все даже смеялись, что он у них как «штатный сотрудник» и «пора бы его уже как-то легализировать, дав должность хотя бы советника».

Федоренко отвечал за самую грязную работу в этой схеме – он встречался с застройщиком и принимал «входной билет», который потом передавал дальше. Кстати, интересно, что этот человек – не только коррумпирован, но и не честен – по данным нашего бесценного источника в ГАСИ, Федоренко даже «приземлял» себе полученные гонорары, и последнее время обманывал своих патронов, «докладывая» о меньшей, нежели по факту, квадратуре «оплаченного» объекта и кладя в карман маржу.

К слову, когда лавочка с ГАСИ у Горовых прикрылась, Федоренко не растерялся, и начал заниматься креативным вымогательством – создавал застройщикам в Киеве искусственные проблемы в виде митингов и протестов активистов своей подконтрольной организации, а потом выходил на переговоры с владельцами строек, чтобы получить лакомый кусок в виде квартиры. Ценный кадр, опытный, тут ничего не скажешь.

С какой целью этот зашкваренный товарищ идет в горсовет, в принципе, понятно: романтическая надежда путем получения депутатского мандата воссоздать рабочую схему обилечивания застройщиков в Киеве. Не без участия вновь присосавшихся к стройсфере братьев Горовых. Вот только зачем такой человек в «Слуге народа»? ... Неужели его бесценный опыт в передаче черного нала «наверх» так необходим партии Зеленского на местах?