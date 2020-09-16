Ущерб для благоустройства от акций протеста в Беларуси оценивают в 750 тысяч рублей.

Об этом заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, сообщает TUT.BY.

По его словам, в первые дни после выборов 9 августа демонстранты ломали цветники, навесы на остановках, кашпо. Теперь же дополнительные затраты требуются в основном на закрашивание несанкционированных надписей, уборку и вывоз дополнительного объема отходов.

Как отмечается, из-за этого нагрузка на работников коммунальных служб увеличилась в 1,5 раза.

Ущерб жилфонду в свою очередь оценивают в 120 тыс. рублей.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.