У 356 жителей столицы обнаружили за прошедшие сутки заболевания коронавирусом. Восемь больных умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Ситуация с распространением вируса остается сложной. За минувшие сутки обнаружили 356 больных. Восемь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 291 киевлянина. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 070», - сказал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 134 человека. Всего коронавирус преодолели 5519 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, Днепровском - 66, Деснянском районе - 45 случаев», - отметил Кличко.

По состоянию на утро 16 сентября в Украине зафиксировано 162 660 случая COVID-19, за последние сутки – 2958. Умерли 76 человек.