также в разделеЭкономика
Рада продлила мораторий на взыскание жилья по валютной ипотеке 9
Кабмин хочет запретить импорт картофеля из РФ 66
Укрзализныця отрицает закупку «золотого» дизтоплива 10
Украина рассчитывает получить $2 млрд от РФ за транзит газа в этом году 15
35% коронавирусного фонда уже потратили 9
Торговый баланс Украины ушел в минус на $2,12 миллиарда 25
В 2021 году на выплаты по госдолгу планируют потратить 600 миллиардов 12
Налоги для физлиц-предпринимателей повышать не планируют 14
Шмыгаль: Проект госбюджета-2021 является сбалансированным 13
В проекте госбюджета заложили курс 29,1 гривни за доллар 26
Обнародованы основные показатели проекта госбюджета-2021 37
Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год 27
Госконцерн «Ядерное топливо» ликвидируют 23
Внешняя торговля Украины сократилась на $7 миллиардов 26
В Украине участились случаи мошенничества с банковскими карточками 35
Американская компания отказалась от проекта поставок сжиженного газа в Украину 48
В Украине замедлилось падение ВВП 16
Оборонный бюджет на 2021 год увеличат почти до 6% ВВП 13

Укрзализныця с начала года перевезла в пассажирских поездах внутреннего сообщения 11,8 млн пассажиров. Треть из них (3,9 млн) выбрали поезда для путешествий в летние месяцы, сообщили ForUm’у  пресс-службе компании.

Самыми популярными направлениями поездок оставались сообщение между областными центрами. Так, с начала года в сообщении Киев - Харьков - Киев перевезено 498,9 тыс. пассажиров, Киев - Львов - Киев - 437,7 тыс., Киев - Днипро - Киев - 388,9 тыс., Киев - Одесса - Киев - 295,7 тыс.

Поездами пригородного сообщения воспользовались 33 млн граждан.

На сегодня в Украине курсирует 842 пригородных и 72 пары пассажирских поездов. 5 пар сезонных поездов завершили курсирование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги