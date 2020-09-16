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Количество правоохранителей МВД, больных COVID-19, за сутки увеличилось на 119 человек, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Всего в подразделениях МВД  с начала пандемии зафиксировано 4384 случая коронавируса.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Харьковской области – 17, Тернопольской – 13, а также в Киеве – 27 случаев.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 12 правоохранителей, выздоровели - 3933.

По состоянию на утро 16 сентября в Украине зафиксировано 162 660 случая COVID-19, за последние сутки – 2958. 
ForUm

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