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Отравляющие вещества отсутствовали в организме Алексея Навального на момент его вылета на лечение в Германию, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было. Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории РФ, в его организме каких-либо токсичных, отравляющих веществ не содержалось», - приводит его слова ТАСС.

По словам Нарышкина, врачи омской клиники, куда Навальный был экстренно госпитализирован, провели все необходимые исследования. «Наши российские врачи, врачи омской больницы, спасшие жизнь Алексею Начальному, провели в кратчайшие сроки глубокий комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. Эти исследования проводились на самом современном оборудовании и по самым жестким медицинским протоколам», - подчеркнул директор СВР.

Он добавил, что немецкие правоохранительные органы не ответили на запросы российской стороны. «У нас много вопросов к немецкой стороне, и Генеральная прокуратура уже дважды обратилась к коллегам из Германии за помощью в изучении этих событий, но пока ответа нет, а, как я понимаю, вопросов у нашей Генеральной прокуратуры, Следственного комитета к немецкой стороне очень много», - сказал Нарышкин.

 
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