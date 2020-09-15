До местных выборов возможны незначительные изменения в составе Кабинета министров. Об этом сказал журналистам председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает УНИАН.

По его словам, «до выборов местных, возможно, как минимум один человек уйдет».

В то же время он не уточнил, о ком из министров идет речь. При этом Арахамия заверил, что «господин Марченко (министр финансов Сергей Марченко. – Ред.) не под угрозой». Он подчеркнул, что те представители рабочей группы, которые готовили законопроект государственного бюджета на 2021 год, должны работать и отвечать за подготовленный документ.

По словам Арахамии, если поменять состав Кабмина, новые люди, которые придут на правительственные должности, будут говорить, что этот проект бюджета - ответственность предшественников, и никто не будет нести ответственности за подготовленный проект.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил о возможных кадровых перестановках в Кабмине.