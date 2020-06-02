Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV сказал, что России не будут помогать решать водную проблему аннексированного Крыма.

«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, там ситуация более чем критическая (с водоснабжением, - ред.), и нет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы, как оккупанта. Я подчеркиваю, что, согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант», - напомнил Кулеба, передает Радио Свобода.

Накануне экс-посол США в Украине Джон Хербст сказал, что Украина должна придерживаться политики прекращения поставок воды в аннексированный Крым, поскольку это является важным компонентом давления на Россию для прекращения оккупации украинского полуострова.

Глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации подконтрольного России правительства Крыма (Госкомводхоза) Игорь Вайль сообщил, что водохранилища естественного стока в оккупированном Крыму заполнены на треть.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал быть максимально внимательными в ближайшие месяцы к событиям, которые будут связаны с поставками днепровской воды в аннексированный Крым. Он не исключает того, что Россия может пойти на силовые действия, а «третья сторона» убеждать Украину восстановить водоснабжение полуострова.

В Херсонской облгосадминистрации 4 апреля сообщили о наполнении Северо-Крымского канала и заверили, что в аннексированный Крым вода через канал не поступает.