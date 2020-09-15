Президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение войны на Донбассе и освобождение украинских территорий своим главным приоритетом.

Такое заявление он сделал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, сообщает УНИАН.

«Когда я что-то обещаю, это — не просто пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий — это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, выполнить такие обещания непросто, но прогресс есть. «Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведения войск. Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель больше не было. Это все видят, и Европа тоже это видит. Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо», — отметил глава государства.

Зеленский указал, что на оккупированных территориях Донбасса возникла гуманитарная катастрофа, распространяется коронавирус. «Но люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, также видят, как живут украинцы по ту сторону фронта — лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены на воду и электроэнергию. Если терпения людей там в какой-то момент иссякнет, то могут также возникнуть беспорядки», — отметил президент.

«Я знаю, что там много людей, которые в душе являются украинцами. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, поскольку они отмечают такие праздники, как День независимости Украины. Наши солдаты, которых мы освободили, сказали, что они находились в тюрьмах вместе с проукраинскими гражданами. Там много людей, которые думают проукраински», — заключил президент Украины.