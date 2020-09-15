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Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заразился COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Только что получил результат исследования на COVID-19. К сожалению он оказался положительным. Высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу», - написал он.

При этом Стадник сообщил, что будет лечиться в Киеве.
ForUm

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