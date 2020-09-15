За январь-июль 2020 года в Украину импортировали товаров на $28,75 млрд, в то время как экспорт составил $26,63 млрд. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Таким образом, отрицательное сальдо за семь месяцев 2020 года составило $2,12 млрд.

Отметим, что за первое полугодие 2020 года отрицательное сальдо составило $1,4 млрд. При этом по сравнению с январем-июлем 2019 года, «экспортный минус» сократился на 57,3% ($4,97 млрд): импорт упал на 14,7%, экспорт – на 7,4%.

Внешнеторговые операции в январе-июле 2020 года проводились с партнерами из 221 страны мира. Больше всего товаров за семь месяцев Украина экспортировала в Китай, Польшу и Россию, а импортировала из Китая, Германии и России.

Чаще всего экспортировали зерновые культуры; черные металлы; жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения.

Основными товарными позициями украинского импорта были: машины, оборудование и механизмы, топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности.

Напомним, за январь-август 2020 товарооборот Украины составил 64,25 млрд долларов, на 9,7% или $7 млрд меньше, чем за восемь месяцев 2019 года ($71,5 млрд).