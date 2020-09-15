также в разделеОбщество
Блогер: Украинские власти пошли на целенаправленный срыв перемирия на Донбассе 34
МИД: Водоснабжение Крыма будет восстановлено только после его деоккупации 20
ГПСУ ожидает прибытия на украинско-белорусскую границу нескольких тысяч хасидов 9
Глава Николаевской ОГА заразился COVID-19 6
Следствие рассматривает четыре версии избиения Балуха 39
ОГТСУ: Разгерметизация газопровода на Киевщине не влияет на транзит газа в ЕС 13
В Украину из Беларуси пытаются попасть полторы тысячи хасидов 23
Резников: На нормандской встрече обсуждали посещение «серой зоны» возле Шумов 45
14 сентября. Картина дня 16
Гармаш: Ситуация в Шумах сыграла на руку Украине 52
В НАК Украины дали прогноз по развитию пандемии COVID-19 27
Экс-нардепа Юрия Березу избили из-за четырех гусей 42
В Харьковском горсовете опровергли информацию о том, что Кернес впал в кому 19
В следующем году в Украине начтут масштабную реставрацию культурных объектов 10
На Луганщине проведут антитеррористические учения 11
Стратегические бомбардировщики США снова пролетели над Украиной 31
Учеба во время пандемии: в Украине с COVID-19 273 школьника и 296 учителей 90
Полиция открыла дело из-за массовых гуляний в Одессе и Днипре 21

По состоянию на 9:00 15 сентября в Украине зафиксировано 2905 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 159 702 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3264 летальных, 70810 пациентов выздоровели.

Всего проведено 1897688 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1267 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 4887 случаев;

Волынская область - 6428 случаев;

Днепропетровская область - 3430 случаев;

Донецкая область - 2154 случая;

Житомирская область - 4470 случаев;

Закарпатская область - 8756 случаев;

Запорожская область - 2503 случая;

Ивано-Франковская область - 11 510 случаев;

Кировоградская область - 929 случаев;

Киев - 17714 случаев;

Киевская область - 7079 случаев;

Львовская область - 17 243 случая;

Луганская область - 620 случаев;

Николаевская область - 2114 случаев;

Одесская область - 9993 случая;

Полтавская область - 1253 случая;

Ривненская область - 10 635 случаев;

Сумская область - 2553 случая;

Тернопольская область - 9624 случая;

Харьковская область - 13 160 случаев;

Херсонская область - 661 случай;

Хмельницкая область - 4058 случаев;

Черновицкая область - 12394 случаи;

Черкасская область - 2688 случаев;

Черниговская область - 2846 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 14 сентября в Украине было обнаружено 156 797 случаев COVID-19, за последние сутки – 2462.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги