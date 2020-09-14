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РФ предоставит Беларуси госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи, сообщает «Европейская правда».

Российский кредит нужен Минску для поддержания курса белорусского рубля. Страна за месяц потеряла 15 процентов золотовалютных резервов, а граждане рекордными темпами скупают иностранную валюту и выводят деньги из банков.

Путин предложил своему белорусскому коллеге принять меры для возобновления товарооборота между двумя странами на докризисном уровне.

«Что касается наших экономических отношений, Россия остается крупнейшим инвестором в белорусскую экономику», - сказал Путин. «Только один из проектов - это АЭС стоимостью $10 млрд», - отметил российский президент.

Он напомнил, что в целом более 50% торгового оборота Беларуси приходится на РФ:»У нас очень тесная кооперация по ряду направлений, по ряду отраслей».

По его словам, коронавирус повлиял на товарооборот, и в этой связи «мы должны принять дополнительные усилия, для того чтобы он вышел на докризисный уровень, а также создать предпосылки для движения вперед».

Как сообщалось, Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, в понедельник утром вылетел в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

 
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