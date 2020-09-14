В Харьковском горсовете опровергли информацию о том, что мэр города Геннадий Кернес впал в кому, сообщает пресс-служба горсовета.

«Информация, которую распространяют некоторые харьковские паблики о том, что харьковский городской глава Геннадий Кернес якобы впал в кому, не соответствует действительности. Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций «не особо удачливых» политиков. Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информации о том, что мэр Харькова заразился коронавирусом и впал в кому. По словам источника, болезнь у городского главы протекает в крайне сложной форме.