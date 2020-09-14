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Большинство украинцев негативно оценивают работу Артема Сытника на посту директора Национального антикоррупционного бюро, а также считают неэффективной его деятельности по борьбе с коррупцией.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Социальный мониторинг, сообщает «Страна»

Социологи 3-8 сентября опросили 2 218 респондентов. Оказалось, что 63,9% опрошенных негативно оценивают работу Артема Сытника на посту директора НАБУ, 16,7% - позитивно. 19,4% респондентов затруднились с ответом. Среди тех, кто определился, негативно оценили работу Сытника 79,3% участников опроса.

Что касается эффективности деятельности Сытника на должности директора НАБУ по борьбе с коррупцией, ее эффективной почитал 21,3% опрошенных, неэффективной - 71,8%. У 6,9% участников опроса не нашлось ответа на этот вопрос.
ForUm

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