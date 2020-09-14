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15-16 сентября в Рубежном Луганской области в рамках операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

Просим граждан, в случае необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

Все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков просят немедленно сообщать в адрес дежурной службы:

3 управление (с дислокацией в г. Северодонецк) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел.: (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29; Рубежанский отдел полиции ГУ НП Украины в Луганской области, тел.: 102 (06453) 6-33-23, 066-019-16-19.

В штабе просят местных жителей не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.
ForUm

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