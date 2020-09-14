В Укрзализныце вместо ремонта дизель-поезда закупили два лимузина Audi А8 Long по 4,5 миллиона гривен каждый, сообщил член наблюдательного совета Сергей Лещенко.

«Закупка произошла при прошлом руководителе УЗ Кравцове и тщательно скрывалась — покупку оформили без тендера, а купили через страховую фирму, учредителем которой значится филиал «Одесская железная дорога», - написал он в Facebook.

После этого, по его словам, машины перебросили на баланс Одесской дороги, но боялись эксплуатировать из-за начавшегося резонанса.

«В итоге, авто стояли в гараже, припадали пылью, на одной из них испортился аккумулятор. Ходят слухи, что машины предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти», - заявил Лещенко.

Он заявил, что по его требованию, «набсовет УЗ назначил аудиторскую проверку этой аферы, которая выявила многочисленные нарушения».

«Но его результаты полгода не передавали в правоохранительные органы. В начале июля набсовет потребовал это сделать, но спустя месяц оказалось, что... ничего не случилось. Только после очередного моего письма в конце августа материалы были переданы в НАБУ», - заявил Лещенко.