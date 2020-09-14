Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что действующая белорусская власть потеряла легитимность.

Об этом он заявил в эфире Польского радио.

«Мы не можем считать президента Александра Лукашенко имеющим легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики — ред.). Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу», - сказал глава МИД Польши.

Напомним, в Минске 13 сентября в ходе «Марша героев», собравшего, по данным наблюдателей, 100-150 тысяч участников, были задержаны более 400 протестующих.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

С тех пор каждые выходные в столице страны проходят массовые акции. Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, было задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.