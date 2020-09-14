Более 400 участников протестной акции были задержаны в Минске, сообщает МВД Беларуси.

В ведомстве также подтвердили, что милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.

«Некоторые источники в интернете около 18.00 распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук похожий на выстрел. Разобрались. Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья», - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве заявили, что светошумовые гранаты, о которых сообщали СМИ, в Минске не применялись.

По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска, заявляют в министерстве.

В Минксе в воскресенье состоялась очередная акция протеста.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.