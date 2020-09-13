Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал празднования дня города в Днепре во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

«Сегодня сеть облетели фотографии с празднования дня города Днепр, на котором собрались тысячи людей. Такая беспечность местных властей возмущает, ведь они осознают, какие риски имеет COVID-19. Понимаю, что сейчас идут политические процессы, но вот так брать и проводить концерты, массовые мероприятия? Я уже даже не говорю, что такие меры вообще запрещены постановлением Кабмина. И запрещены они именно потому, что угрожают возникновению новых вспышек болезни», - отметил министр.

Степанов также отметил, что теоретически только несколько больных коронавирусом, которые присутствовали на праздновании, могли инфицировать сотни и тысячи граждан.

«Мощности медицинской системы имеют предел. Есть ограниченное количество врачей, которые способны оказывать эту помощь. И если кто-то забыл, что может быть, когда медицинская система перегружена и не способна вовремя оказать медицинскую помощь, то просмотрите кадры из итальянского города Бергамо», - добавил Степанов.