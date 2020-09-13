также в разделеОбщество
Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью 20
Украинский фильм о Донбассе получил награду на Венецианском кинофестивале 20
Врачи рассказали о состоянии Балуха 13
Спасатели назвали главную причину возникновения пожаров 14
Ситуация в ООС: новых обстрелов не зафиксировано 11
Сеитаблаев стал лауреатом премии имени Василия Стуса 2020 11
COVID-19: число новых случаев опустилось ниже 3 тысяч 45
ОБСЕ нашла тяжелую технику боевиков 21
В Запорожской области выявили посев каннабиса на 10 млн гривен 19
В Ровенской области задержали агента ФСБ РФ при попытке совершения диверсии 22
Какие регионы не готовы к ослаблению карантина 16
Полиция назвала причину крушения самолета в Сумской области 27
Пограничники на Закарпатье с погоней задержали гражданина РФ 41
В Украине наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности 18
ОБСЕ зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов 37
Карантинные ограничения в красной зоне могут пересмотреть 26
На Донбассе сохраняется режим прекращения огня, обстрелов не было 43
В Украине вторые сутки более 3 тысяч новых случаев COVID-19 27

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал празднования дня города в Днепре во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

«Сегодня сеть облетели фотографии с празднования дня города Днепр, на котором собрались тысячи людей. Такая беспечность местных властей возмущает, ведь они осознают, какие риски имеет COVID-19. Понимаю, что сейчас идут политические процессы, но вот так брать и проводить концерты, массовые мероприятия? Я уже даже не говорю, что такие меры вообще запрещены постановлением Кабмина. И запрещены они именно потому, что угрожают возникновению новых вспышек болезни», - отметил министр.

Степанов также отметил, что теоретически только несколько больных коронавирусом, которые присутствовали на праздновании, могли инфицировать сотни и тысячи граждан.

«Мощности медицинской системы имеют предел. Есть ограниченное количество врачей, которые способны оказывать эту помощь. И если кто-то забыл, что может быть, когда медицинская система перегружена и не способна вовремя оказать медицинскую помощь, то просмотрите кадры из итальянского города Бергамо», - добавил Степанов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги