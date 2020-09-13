За прошедшие сутки в Киеве было обнаружено 310 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Этот показатель уменьшился после двух дней антирекордов.

Трое больных за минувшие сутки умерли. В целом коронавирус унес жизни 269 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко 13 сентября.

Всего с начала пандемии в столице было выявлено 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет

118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет

15 девочек от одного года до 16 лет

11 мальчиков от 2 до 16 лет.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 70, в Дарницком — 54 и в Днепровском районе — 36 случаев.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2476 человек. Это меньше, чем в предыдущие два дня, когда фиксировали более 3,1 тыс. случаев за сутки.

Напомним,