также в разделеСтолица
В Киеве ограничат движение на проспекте Бандеры 18
COVID-19: очередной антирекорд зафиксирован в Киеве 21
В Киеве задержали организатора стрельбы в Украинке 19
В Киеве закрыты две станции метро: ищут взрывчатку 14
Кличко: В Киеве пока хватает палат для приема больных COVID-19 11
В Киеве усиливают карантин 34
В Киеве также зафиксирован антирекорд: 404 новых случая COVID-19 29
В столичном ТРЦ произошла стрельба, ранен мужчина 45
Разоблачили афериста, который продал несуществующих масок на полмиллиона 11
АМКУ разрешил победителю аукциона приобрести гостиницу «Днепр» 52
В Киеве за сутки – 298 случаев коронавируса 11
НАНУ предлагает переименовать бульвар Дружбы Народов в честь Бориса Патона 15
За сутки коронавирус обнаружили у 310 жителей столицы 25
В столице в результате взрыва автоцистерны погиб мужчина 60
Угрожавшего взорвать мост Метро выпустили из психбольницы 14
Еще 235 киевлян заболели COVID-19 15
Киевского сбушника будут судить за «крышевание» проституции 19
В Киеве хотят через суд отменить исполнение украинского гимна в школах 56

За прошедшие сутки в Киеве было обнаружено 310 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Этот показатель уменьшился после двух дней антирекордов.

Трое больных за минувшие сутки умерли. В целом коронавирус унес жизни 269 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко 13 сентября.

Всего с начала пандемии в столице было выявлено 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет

118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет

15 девочек от одного года до 16 лет

11 мальчиков от 2 до 16 лет.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 70, в Дарницком — 54 и в Днепровском районе — 36 случаев.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2476 человек. Это меньше, чем в предыдущие два дня, когда фиксировали более 3,1 тыс. случаев за сутки.

Напомним, 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7748 грн.
0
Теги